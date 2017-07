Auf der Jagd nach der dunklen Energie

"Wir wissen zwar schon lange, dass das Universum expandiert", sagt der Astronom Steven Beckwith. "Dass es sich aber sogar beschleunigt ausdehnt, ist immer noch eine relativ neue Entdeckung. Dahinter steckt die sogenannte Dunkle Energie. Das Weltall besteht zu zwei Dritteln aus dieser Kraft, deren Natur wir nicht erklären können."

NASA plant zwei Raumsonden

Illustration: Urknall - All dehnt sich blitzartig aus

Nach fast zwei Jahrzehnten Stochern im Dunkeln soll erstmals eine Sonde Licht in die Suche nach der Dunklen Energie bringen – genauer: zwei Zwillingssonden. Eine soll in der Erdumlaufbahn, die andere zwischen Erde und Mond platziert werden, an einem der sogenannten Lagrange-Punkte, an dem die Schwerkraft von Erde und Mond aufgehoben ist. Hier herrscht ein Gleichgewicht zwischen den Anziehungskräften des Erde-Mond-Systems. Selbst geringste Störungen fallen deswegen auf.

Dunkle Energie kann sich verstecken

Schwarzes Loch - auch eine Art "dunkler Energie"

"Die Dunkle Energie kann sich verstecken", sagt Nan Yu von der Arbeitsgruppe für Quantenwissenschaften und Technologie am kalifornischen Jet Propulsion Laboratoy (JPL). In der Nähe der Erde dominiere der Einfluss der Schwerkraft. "Also sollten wir mit der zweiten Sonde weiter hinaus ins All, wo das Signal der Dunklen Energie nicht abgeschirmt ist und wo wir es nachweisen können."

Freischwebende Atome

US-Raumfahrtbehörde NASA

An Bord beider Sonden befinden sich Atome in einer Vakuumkammer. Sie sind freischwebend in der Schwerelosigkeit des Weltraums. Die Atome auf der Sonde in Erdnähe werden von der Anziehungskraft des Planeten abgelenkt. Die Atome an Bord der anderen Sonde jedoch sind keinem Schwerkrafteinfluss von Erde oder Mond ausgesetzt. Beide Kräfte befinden sich an dieser Stelle im Gleichgewicht. Nichts bewegt sich. Wenn die Atome sich doch bewegen, dann muss es aufgrund der Dunklen Energie sein. Ein solcher Schub, ein Anstupsen der frei schwebenden Atome ließe sich also eindeutig als Auswirkung der Dunklen Energie nachweisen.

Starttermin steht noch lange nicht fest

Raketenstart, wie hier bei Juno, ist noch weit entfernt

Bis zum Jahresende fördert die NASA eine erste Studie mit zunächst 125.000 Dollar. Sehen die ersten Studien vielversprechend aus, könnte sich 2018 eine weitere, diesmal zweijährige Phase anschließen, in der das JPL die Pläne konkretisieren muss. Dafür gibt es dann eine halbe Million Dollar.

"Wonach wir suchen, ist eine neue Naturkraft", sagt Forscher Nan Yu. Bekannt seien Gravitation, Elektromagnetismus und starke oder schwache Kernkraft. "Messen wir eine andere Kraft, die mit diesen vier bekannten nichts zu tun hat, wissen wir, dass sich dort draußen etwas abspielt, das wir noch nicht verstanden haben, etwas völlig Neues."

Autor des Radiobeitrags ist Guido Meyer.

Stand: 24.07.2017, 11:12