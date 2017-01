Das ist mal ein dicker Hund!

Kessi kam über einen Tierschutzverein zu Familie Ibsch nach Köln. Inzwischen hat das Tier ein bisschen Speck gebildet. Grund sind medizinische Probleme. "Nach einer OP, dadurch, dass sie erst mal überhaupt nichts machen durfte, weder längere Spaziergänge noch Sport oder Toben mit anderen Hunden, ist das Gewicht nach und nach weiter hoch gegangen", erzählt Sven Ibsch. Deshalb habe der Arzt dazu geraten, dass sie ein paar Kilo abnehmen muss – schon um die kranke Hüfte zu entlasten.

Zuviel Futter, zu wenig Bewegung

"Lasst mich bloß mit Eurem Diätwahn in Ruhe!"

Wenn Hunde wegen einer Krankheit in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, nehmen viele zu, weiß auch Kay Opiela vom Ausschuss für Kleintiere in der Bundestierärztekammer. Und nach einer Kastration komme das häufiger vor. Außerdem gebe es Rassen, die zu Übergewicht neigten. "Der sehr beliebte Golden Retriever oder Labrador Retriever ist eine Rasse, wo wir das sehr häufig sehen, dass sie zu gewichtig sind. Und dann auch kleine Rassen, zum Beispiel die Dackel", sagt Opiela. Cocker, Collie und Beagle zählen ebenfalls zu den eher moppeligen Rassen. "Das sind Hunde, die durch einen sehr guten Appetit gekennzeichnet sind, oft aber nicht die ausreichende Aktivität an den Tag legen wollen oder können, um das an Futter, was sie gefressen haben, zu verstoffwechseln".

Empfehlungen der Futterhersteller meist zu üppig

"Gatsby" hat rund zehn Kilo zuviel

Wie viel ein Tier fressen sollte, hängt von Rasse und Gewicht ab, und eine grobe Orientierung bieten die Angaben auf den meisten Futtermittelverpackungen. Aber der Hundehalter muss auch ein wenig rechnen, rät Kay Opiela. "Wenn man das einmal ausgerechnet hat, sollte man sich die Mühe machen, das mal zu wiegen. Wenn das nicht in Päckchen, sondern aus einem großen Beutel ist, dass man eine Größe für sich fixiert: Ist das eine Tasse, ist das ein Becher, wo ich mir eine Markierung mache, um eine Regelmäßigkeit zu haben und eine Eigenkontrolle."

Die Herstellerangaben fallen für eine Reihe von Hunden nämlich entschieden zu üppig aus, denn sie sind auf maximale Aktivität des Tiers abgestimmt. "Auch die Hündin, die gerade sechs Welpen an den Zitzen hat, soll von einer bestimmten Futtermenge satt werden, und der zehnjährige Labrador, der am Tag noch zweimal 30 Minuten geht, für den ist die gleiche Futtermenge deutlich zu hoch", erklärt Opiela. Zusätzlich zum normalen Futter bekommen die meisten Hunde noch allerlei Leckerchen – ob als Belohnung oder als Liebesbeweis.

Tipps fürs Abspecken

Mehr Speck könnte vor Kälte schützen!

Der Tierarzt schlägt dem Besitzer eines zu üppig ernährten Hundes als erstes vor, sein Fütterungsverhalten zu überprüfen, eventuell die Menge zu reduzieren und zu beobachten: Wird der Hund trotzdem satt oder hat er noch Hunger? Nächster Ansatzpunkt: Die Leckerchen. Viel glücklicher als der Extrabissen zwischendurch macht es den Hund, wenn er so oft wie möglich mit seinem Besitzer zusammen sein kann. "Das muss man vielen begreiflich machen, dass die Liebe da nicht durch den Magen geht, sondern die Hunde als Rudeltiere ein extrem gutes Gefühl bekommen, wenn sich der Besitzer viel und intensiv mit ihnen beschäftigt."

Hat der Hund dann immer noch nicht genug abgespeckt, wird das Bewegungsprogramm ausgebaut. Schließlich bleibt noch, auf kalorienreduziertes Futter umzusteigen oder Medizinalfutter, also spezielles Diätfutter zu geben. Die meisten Hunde nehmen den Umstieg ohne große Schwierigkeiten hin.

Diätfutter für Hüftkranke Kessi

Kay Opiela schlug Familie Ibsch für Kessi ein Diätfutter vor. Weil es sehr weich ist, bekommt sie zum Kauen rohe Möhren dazu. Nach ihrer Hüftoperation darf Kessi jetzt wieder aktiver sein, und das ist unerlässlich fürs Abnehmen.

Viele Tierarztpraxen bieten einen kostenlosen Wiegeservice zur Erfolgskontrolle an. Auch zu Hause lässt sich leicht bestimmen, ob die Richtung stimmt: Ein Maßband oder eine Hundeleine mit Markierung wird hinter dem Brustkorb um Bauch und Rücken gelegt. Wird die Markierung erreicht, ist das Gewicht stabil geblieben.

Stand: 20.01.2017, 13:26