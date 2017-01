Chemie im Alltag: Rotkohl oder Blaukraut?

Rotkohl ist typisch für die deutsche Küche. Wir kennen ihn als Salat, gerne mit Apfelstückchen. Und vor allem als Gemüse. Auch zum bayerischen Schweinebraten gehört das Kohlgemüse, genau wie Knödel und Bier. " Aber hier heißt es Blaukraut ", sagt Birger Pistohl, der am Comenius-Gymnasium in Deggendorf Chemie unterrichtet.

Tatsächlich ist das Kraut in Bayern blauviolett, und auch der Geschmack unterscheidet sich von dem in anderen deutschen Regionen. " Denn in meiner norddeutschen Heimat wird der Kohl ganz anders zubereitet ", berichtet der Lehrer, den es aus Schleswig-Holstein nach Niederbayern verschlagen hat: " Meine Mutter fügt Apfelstückchen hinzu, meine bayerischen Kollegen dagegen Natron, das man auch als Backzutat verwendet ."

Experiment mit der Kohlfarbe

Was hinter dem Farbenspiel steckt, zeigt Birger Pistohl in einem einfachen Experiment. Jeder kann es zu Hause in der Küche nachmachen:

Rotkohlblätter in Streifen schneiden und eine Viertelstunde in Leitungswasser kochen

die violette Flüssigkeit (ohne Kohl) abgießen und auf zwei Gläser aufteilen

in Glas 1 Natron und Wacholderbeeren zugeben

in Glas 2 Apfelstückchen und Essig zugeben

und beide zehn Minuten weiterkochen.

Zutaten lassen die Farbe umschlagen

Das Ergebnis ist verblüffend: Im "bayerischen" Glas 1 ist der Kohlsaft blau geworden. In Glas 2 - dem "norddeutschen" Glas - hat er sich rot gefärbt. Das liegt an den Zutaten: Äpfel enthalten eine Säure, und auch Essig ist sauer.

Mit Natron wird der Saft blau, mit Säure rot

Natron reagiert dagegen basisch, wie die Chemiker sagen, so wie zum Beispiel Seife. " Und der Farbstoff der Kohlpflanze ändert seine Farbe - je nachdem, ob der Sud sauer oder basisch ist ", erklärt Birger Pistohl.

Wichtig für Aquarienbesitzer

Die Fachleute nennen so etwas einen Indikatorfarbstoff. Auch Lackmus ist bekannt dafür. Dieser Farbstoff aus einer Flechtenart ist ebenfalls in einer sauren Lösung rot und in einer basischen blau. Teststreifen mit einem Indikatorfarbstoff sind zum Beispiel praktisch für die Besitzer von Aquarien. Denn Fische fühlen sich nur dann wohl, wenn der Säuregehalt im Wasser stimmt.

Stand: 31.01.2017, 06:00