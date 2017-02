Chemie im Alltag: Was macht Fluorid in der Zahnpasta?

Fast jede Zahncreme enthält Fluorid. Wie viel, das ist je nach Produkt unterschiedlich. In der Regel steht auf der Packung "1.400 ppm" (parts per million). Also 1.400 Teile von einer Million. Die Hersteller könnten auch einfach sagen: rund eineinhalb Prozent. Dabei wird Fluorid zum Säubern der Zähne gar nicht benötigt.

Das Hühnerei gibt Aufschluss

Das Ei wird mit fluoridhaltiger Zahnpasta eingeschmiert