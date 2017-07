Blitzatlas 2016: In Wesel blitzte es am häufigsten

In Wesel blitzt es am häufigsten. Nirgendwo in Deutschland schlugen im vergangenen Jahr mehr Blitze ein als dort. Nach Angaben des Blitzatlas gab es im Kreis Wesel 4,1 Einschläge pro Quadratkilometer Fläche - so viele Einschläge wie in keiner anderen Kommune. Am zweithäufigsten schlug der Blitz im bayerischen Aschaffenburg ein. Platz drei geht wieder nach NRW: nach Borken, das direkt an den Kreis Wesel angrenzt. Dass die meisten Blitze im Kreis Wesel registriert wurden, ist eine Überraschung. Denn normalerweise ist die Gegend eine blitzarme Region. Heftige Gewitter im Frühsommer 2016 führten zu den hohen Werten.

2016 war ein sehr blitzarmes Jahr

"Im Jahr 2016 gab es in Deutschland auffallend wenige Blitzeinschläge", sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes. Mit 432.000 Blitzen schlugen so wenige ein wie seit 1999 nicht mehr. 2015 waren noch rund 550.000 Blitze am Himmel zu beobachten. Davor waren es wiederum 623.000. Es gab aber auch schon Jahre wie 2007, in denen mehr als eine Million Blitze in Deutschland einschlugen.

Messstationen registrieren jeden Blitz

Jeder Blitz sendet nicht nur Lichtwellen, sondern auch hörbare Funkwellen. Diese elektromagnetischen Schwingungen werden von europaweit 160 Messstationen empfangen. Für die Statistik registrieren die Stationen jeden Blitz, der die Erde erreicht - egal ob über Gebäude, Baum, Mast oder direkt in den Boden. Der Ort des Einschlags lässt sich auf rund 200 Meter genau bestimmen.