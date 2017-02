Unsere Flüsse sollen renaturiert werden - aber wie?

Neue Naturräume, einzigartige Flusslandschaften: Mit dem Bundesprogramm "Blaues Band", das die Bundesregierung Anfang Februar offiziell beschloss, sollen deutsche Flüsse so weit wie möglich wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzt werden. Denn die großen und kleinen Ströme haben schwer darunter gelitten, dass sie nicht mehr als Naturräume gesehen wurden, sondern in erster Linie als "Wasserstraßen" für den Güterverkehr.

Die 7.300 Kilometer langen Flüsse, die die großen Seehäfen im Norden und die wichtigsten Seehäfen miteinander verbinden, wurden vielfach ausgebaggert, ihr Lauf begradigt und ihr Wasser gestaut.

Damit veränderte sich aber auch die Landschaft am Ufer: Kleine Fluss-Nebenrinnen mit ruhig fließendem Wasser verschwanden, Fische konnten nicht mehr laichen, Vögel fanden weniger zu fressen. Außerdem standen ganze Regionen immer öfter unter Wasser, weil die Flüsse kaum noch Ausweichmöglichkeit hatten.

EU-Vorgaben noch lange nicht erreicht

Schwere Zeiten für den Eisvogel

Die meisten Arten und Lebensräume sind in einem schlechten Erhaltungszustand, befand denn auch eine Studie des Bundes. Viele stünden sogar auf der Roten Liste. Damit ist die Regierung weit davon entfernt, den Vorgaben des europäischen Umweltrechts nachzukommen: Fast alle Bundeswasserstraßen, heißt es in der Studie, erreichen nicht den guten ökologischen Zustand, den die Mitgliedsstaaten bis 2027 vorweisen müssen.

Weserschleifen als Versuchsobjekt

Mit dem Bundesprogramm soll wieder über den begradigten Fluss hinaus gedacht werden, Ufer wieder aufgelockert und Auenlandschaften geschaffen werden, in denen Tiere und Pflanzen wieder eine Heimat finden.

So soll die Windheimer Marsch aussehen

Vor allem Nebenwasserstraßen auf einer Länge von insgesamt 2.800 Kilometern, auf denen es kaum noch oder keinen Güterverkehr gibt, sollen so renaturiert werden. In NRW ist das zum Beispiel die Weser mit ihren Schleifen, darunter die Windheimer Marsch. Sie werden im Programm als eines von zwei Modellprojekten ausgewiesen, die vor dem offiziellen Start des Programms 2020 durchgeplant werden sollen.

Aber auch große Wasserstraßen wie der Rhein, auf dem auch in Zukunft viele Güterschiffe unterwegs sind, sollen zumindest stellenweise profitieren - mit "ökologischen Trittsteinen", einer Art kleine Schutzregion zwischen großen Schutzgebieten.

Vorläufer am Niederrhein

Baggerarbeiten bei Bislich

Die Idee ist nicht neu und wird bereits am Niederrhein umgesetzt. Dort betreut der NaBu zwei Projekte, die mit EU-Mitteln gefördert werden. In der Reeser Rheinaue bei Bislich zum Beispiel wird eine Nebenstromrinne wiederhergestellt, die Verbindung zwischen Strom und Aue geschaffen - und damit Steinbeißer und Uferschnepfe wieder eine Heimat gegeben.