Faszination Fledermaus: Die Batnight 2017

Bedrohte Fledermaus

Obwohl Fledermäuse durch ihre Nachtaktivität den meisten natürlichen Feinden aus dem Weg gehen, sind viele Fledermausarten gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Nachtaktive Raubvögel wie Eule und Kauz zählen zu den natürlichen Feinden, gefährlicher für die Fledermaus ist allerdings der Mensch. Durch den Einsatz von Pestiziden in Land- und Forstwirtschaft sterben die Tiere. "Auch Windräder stellen eine Bedrohung für die Fledermäuse dar" , sagt Sebastian Kolberg vom NABU. In einer Hochrechnung des Leibniz-Instituts ist die Rede von bis zu 250.000 Fledermäusen, die in Deutschland jährlich sterben könnten an der Kollision mit Rotorblättern oder an inneren Verletzungen durch die Luftdruckunterschiede in der Nähe der Rotorblätter. "Solche Hochrechnungen müssen allerdings vorsichtig betrachtet werden, denn auch hier gestaltet sich das Monitoring schwierig" , so Kolberg.