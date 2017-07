Von den Rocky Mountains ins Münsterland: Die Entfernung hat die amerikanische Kiefernwanze nicht daran gehindert, sich im Flachland Westfalens zu verbreiten. 2004 stießen Biologen auf das deutschlandweit erste Exemplar in Warendorf - möglicherweise ein "blinder Passagier" in Containern aus Übersee. Dieser "Neubürger", der in Deutschland noch als unschädlich eingestuft wurde, ist eines vieler Beispiele für den Artenwandel. Das eigentlich nur 1,5 Zentimeter große Tier wurde in der geologischen Präparationswerkstatt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe auf 30 Zentimeter Körperlänge vergrößert.