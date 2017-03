Von ganz langsam bis Ruckzuck: Unser Zeitempfinden

Bahnreisen - Auch für die Deutsche Bahn ist die Umstellung auf die Sommerzeit relativ einfach. Nach 1.59 Uhr springt die Uhr auf 3 Uhr. S-Bahnen, die normalerweise in der fehlenden Stunde fahren würden, fallen unbemerkt aus. Nachtzüge haben in der Nacht meistens lange Aufenthalte in Bahnhöfen. Die werden dann um eine Stunde gekürzt. Wenn das nicht möglich ist, erreichen die Züge ihr Ziel am nächsten Tag eine Stunde später. Die Umstellung auf die Winterzeit ist übrigens etwas komplizierter: Nachtzüge müssen eine Stunde in einem Bahnhof stehen bleiben, damit sie ihr Ziel nicht zu früh erreichen. S-Bahnen müssen ihre Strecke in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr zweimal fahren - dafür werden mehr Bahnen eingesetzt.