Schweine als Ersatzteillager für den Menschen

Die Transplantation von chemisch veränderten Schweine-Herzklappen ist bereits Routine in Krankenhäusern. Auch die Haut der Tiere kommt bei Patienten mit schwersten Brandverletzungen zum Einsatz. Vom Schwein stammen auch Kollagen-Membranen, die in der Gewebe- und Knochenregeneration eingesetzt werden.

Große Hoffnungen setzen Forscher nun auf Insulin produzierende Zellen der Bauchspeicheldrüse, die bereits in Studien vom Schwein auf den Menschen transplantiert wurden. „ Wir versuchen, durch Verkapselung die Schweinzellen so in den Körper zu bekommen, dass wir Immunreaktionen vermeiden können “, so Prof. Stefan Bornstein vom Uni klinikum Dresden. " Unser Ziel ist vor allem Hilfe für Diabetiker, die regelmäßig durch schwerste Unterzuckerungen bedroht sind. "

Mensch und Schwein ähnlich

Schweine sind als Spendertiere besonders gut geeignet. Sie sind uns nicht nur physiologisch ähnlich, sogar die Größe ihrer Organe entspricht in etwa der des Menschen. Die Organe eines Rhesusaffen wären im Vergleich zu klein. Ein weiterer Vorteil ist die Geschwindigkeit, mit der Schweine sich fortpflanzen.

Lösung der Zukunft: Schweineorgane für Menschen?

Faustregel: Nach nur drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen haben rund zehn neue Ferkel das Licht der Welt erblickt. Eine neue Generation, die gentechnisch verändert als Gewebe- oder Organspender dienen könnte. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Gefahr durch Viren