Ihre Meinung: Wie sollten wir mehr Wohnraum schaffen?

Da die Zahl der freien innerstädtischen Flächen begrenzt ist, müssen wir entweder neue Viertel am Stadtrand schaffen oder in die Höhe bauen, also "verdichtet". Doch da stellen sich viele Fragen: Wie müssen Hochhäuser heute gebaut und in die Umgebung eingebettet werden, damit sie nicht die sozialen Brennpunkte von morgen sind? Wie wollen wir in Zukunft wohnen, wie sollten wir neuen Wohnraum schaffen?

Diskutieren Sie mit über das kostenlose WDR 5 Hörertelefon 0800/5678-555 oder schreiben Sie uns hier Ihre Meinung!