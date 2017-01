Wohnraumschaffung - Hoch hinaus oder ganz weit raus?

Zu viel Boden wird versiegelt

Jeden Tag werden umgerechnet fast 100 Fußballfelder verbaut

Im Durchschnitt wurde zwischen 2009 und 2012 jeden Tag in Deutschland eine Fläche von 74 Hektar verbraucht. Das entspricht knapp 100 Fußballfeldern, die meist dauerhaft versiegelt wurden – zu viel für den Boden. Die Bundesregierung will deswegen die neu versiegelbare Fläche in den nächsten drei Jahren auf durchschnittlich 30 Hektar pro Tag reduzieren, NRW sogar auf fünf Hektar täglich senken.

Bedarf trotz demographischem Wandel

Befürchtungen, dass es mit dem demographischen Wandel in einigen Jahrzehnten auf einmal zu viel Wohnraum geben könnte, hat Stadtsoziologe Petermann nicht. Denn der Bedarf an Wohnraum ist bis jetzt immer gestiegen. " Die Zahl der Singlehaushalte steigt und die Fläche pro Kopf nimmt zu ", so der Soziologe. Insofern leben zwar in Zukunft vielleicht im Durchschnitt nicht mehr so viele Menschen in einer Wohnung wie heute aber die wollen dann vielleicht großzügiger wohnen.

Stadtplaner verhindern Fehlplanung

Damit sich bei der Realisierung von Wohnraum die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, unterstützen Stadtplaner die Gestaltung. Ihre Arbeit gleicht einem großen Puzzle: Wie viele Kindergartenplätze braucht ein neues Quartier? Ist ein Supermarkt in der Nähe, gibt es Platz für einen Bäcker, einen Treffpunkt für die Nachbarschaft?

Das alles gehört zu einer Infrastruktur, die mit dem Bezug der Wohnungen stehen muss. Denn es soll nicht nur alles vorhanden ist, was im Alltag wichtig ist, die Bewohner sollen sich dort auch wohl fühlen. Stadtplaner achten darauf, nicht nur die Bedürfnisse der jeweiligen Kommunen einzubeziehen, sondern auch die der zukünftigen Bewohner - nicht zuletzt, um Konflikte zu vermeiden.