Weltkrebstag: Potenzial bei Nachsorge und Prävention

WDR.de: Wenig Krankheiten erhalten so viel Aufmerksamkeit wie Krebs, und obwohl wir viel Geld in die Krebsforschung stecken, erkranken immer mehr Menschen an Krebs, etwa 500.000 Menschen in Deutschland pro Jahr. Rund 223.000 Menschen sterben an der Krankheit. Wie kann das sein?

Arndt: Es ist richtig, dass sich in den vergangenen 40 Jahren die Zahl der Erkrankungen verdoppelt hat. Das hat drei Gründe: Bei allen Tumorarten steigt das Risiko mit dem Alter an - wir werden alle älter. Bei den Sterbefällen sehen wir einen Rückgang. Wenn man den demografischen Faktor rausrechnet, sind in den vergangenen zehn Jahren die Erkrankungen um 0,5 Prozent zurückgegangen, bei den Frauen sehen wir leider noch eine leicht Zunahme von 0,8 Prozent pro Jahr.

Durch eine bessere Früherkennung wie die Koloskopie, also die Darmspiegelung, und das Mammographie-Screening erkennen wir auch mehr Tumoren, durch besserer Diagnostik finden wir mehr Tumoren. Wobei wir da auch überlegen müssen, ob das immer Tumoren sind, die eine wirklich schlechte Prognose haben - so dass man auf eine Therapie, die ja in der Regel starke Nebenwirkungen hat, verzichten kann. Die Schwierigkeit besteht darin, im Einzelfall die richtige Entscheidung zu treffen.