Tipps für Weihnachten: Humor hilft

Was tun, damit Konflikte nicht hochkochen?

Der Opa hat unterirdische politische Ansichten, die Schwiegermutter prescht wie immer mit Erziehungstipps vor, die niemand hören will, und der ältere Bruder klopft sich wieder mal selbst auf die Schulter, weil er doch so ein toller Geschäftsmann ist: Zugegeben - so etwas lässt sich nicht wirklich gut ertragen. " Aber es lässt sich nicht verhindern. Deshalb sollte man Fünfe gerade sein lassen und alles mit etwas Humor, Abstand und Respekt betrachte n", rät die Psychotherapeutin Belardi. " Wenn einem etwas zu viel wird, geht man kurz vor die Tür oder nach nebenan und atmet tief durch. " - Simpel, aber beruhigend.

Wie reagiert man auf unpassende Geschenke?

Die Geschenke - ein leidiges Thema. Psychologen wissen: Ein großes Problem ist es, dass viele Schenkende damit eigene Wünsche verwirklichen. Sie schauen nicht genügend darauf, was sich der andere wirklich wünscht. Wenn die Oma der Enkelin eine teure Puppe schenkt, obwohl die lieber ein Barbie gehabt hätte, versteht die Oma womöglich die Welt nicht mehr: Sie ist enttäuscht, die Enkelin ist enttäuscht und die Eltern sind sauer, weil die Oma so ein teures Geschenk gemacht hat. Ein anderes Drama: Zum x-Mal ein Parfüm vom Ehemann bekommen, das man schon gar nicht mehr mag.

Hoffen aufs schöne Geschenk

Wie man auf solche unpassenden Geschenke reagiert, hängt von der Art der Beziehung ab. Da gibt es kein Patentrezept. Mögliche Varianten sind: Mit einem lockeren Spruch kommentieren, weil klar ist, der andere lernt's nicht mehr. Sofort oder am nächsten Tag offen sagen: " Das gefällt mir nicht wirklich. Ob sich das wohl umtauschen lässt? " Wenn alles nichts hilft: Vielleicht lässt sich die Klassik-CD nach Weihnachten auf einer Tauschbörse gegen etwas Rockiges eintauschen.

Weihnachten allein – was tun?

Viele Menschen sind Weihnachten allein. Manche, weil sie niemanden mehr haben. " Besonders an Feiertagen kommen Erinnerungen an früher hoch und dann wird es für Alleinstehende besonders schlimm. Deshalb hat die Telefonseelsorge an Weihnachten viel zu tun ", erzählt die Psychotherapeutin Belardi. " Um einem emotionalen Tief vorzubeugen, sollte man sich an den Festtagen etwas vornehmen. "

Es gibt viele Veranstaltungen wie Weihnachtskonzerte oder Theateraufführungen. Sich selbst etwas Schönes schenken und etwas Besonderes an Heiligabend kochen, kann auch gut tun. " Am besten macht man das, wozu man am meisten Lust hat ", so Belardi. Das gilt auch für alle, die sich freiwillig aus dem Familientrubel ausklinken. Endlich mal wieder ein gutes Buch lesen, auf dem Sofa lümmeln, Wellness oder Sport machen. Alles keine schlechten Aussichten.

Stand: 23.12.2015, 06:00