Schätzung: In Deutschland leben 47.000 Frauen mit Genitalverstümmelung

" Viele Frauen haben immer Schmerzen beim Wasserlassen und wissen gar nicht, dass das Folgen der FGM sind ", berichtet Tiranka Diallo. Sie will Frauen über diesen Zusammenhang aufklären und so erreichen, dass sie ihre eigenen Töchter deswegen nicht mehr beschneiden lassen. Tiranka Diallos Familie kommt aus Guinea, einem Land, in dem mehr als 90 Prozent der Mädchen und Frauen beschnitten sind.

Mediatorinnen müssen zunächst Vertrauen aufbauen

Diallo selber ist in Deutschland aufgewachsen und wurde im Rahmen des Terre-de-Femmes-Projekts "Change plus" als Mediatorin ausgebildet: Sowohl in Deutschland, als auch in Guinea will sie in ihrer Familie und in deren Gemeinschaft über FGM aufklären. " Ich möchte diesen schrecklichen Brauch bekämpfen ", sagt die junge Frau, die mit fünf weiteren Frauen zu Change Agents ausgebildet wurde, wie die Mediatorinnen genannt werden.