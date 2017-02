Küssen kann Krankheiten auslösen

Der Kuss ist die Geste der Liebe. Doch kann Küssen auch krank machen? "Krankheitsübertragung findet über Tröpfchen statt" , erläutert Wolfgang Gärtner, stellvertretender ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene in Freiburg, dem WDR . "Je nach Intensität findet beim Küssen ein Keimaustausch statt" , sagt Gärtner. "Dadurch können Krankheiten übertragen werden, vor allem aktuell in Zeiten der Grippe." Wenn beide Partner gesund sind, müssen Verliebte aber auch in den Wintermonaten nicht aufs Küssen verzichtet, erklärt Gärtner.