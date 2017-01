2012: Opfer-Abo

Das von Jörg Kachelmann in mehreren Interviews verwendete Wort stelle laut Jury Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und somit selbst Täterinnen zu sein. Im Herbst 2012 sprach Jörg Kachelmann in mehreren Interviews davon, dass Frauen in unserer Gesellschaft ein Opfer-Abo hätten.

Die weiteren Unwörter des Jahres: Pleite-Griechen, Lebensleistungsrente