Tütensalat - ein Paradies für Keime 

Salatdressing gegen Keime

Wer dennoch lieber zum Tütensalat greift: Gegen krankmachende Keime hilft am besten die gute alte Öl-Essig-Vinaigrette, das haben amerikanische Wissenschaftler vor einiger Zeit herausgefunden. Das Öl löst die Bakterien aus dem Salatblatt, zum anderen reduziert die Essigsäure die Krankheitserreger.

Die Untersuchung zeigte auch, dass Joghurt- Dressings oder Saucen mit Mayonnaise längst nicht so effektiv sind, weil ihnen die Säure fehlt. Deshalb sollte man Öl-Essig-Dressing auch bei Buffetsalaten bevorzugen, bei denen man nicht weiß, wie frisch sie noch sind. Senf und Knoblauch in der Salatsoße töten ebenfalls Keime ab.

Salat nicht sehr gehaltvoll, aber trotzdem gesund

Die etwas enttäuschende Nachricht für alle Salatfans: Im Vergleich zu anderem Gemüse ist der Gehalt an Vitaminen im Salat bescheiden. Auch der Mineralstoffgehalt ist nicht üppig.