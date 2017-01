Ihre Meinung: In welche Technik haben Sie sich verliebt?

Im Film "Her" verliebt sich ein Mann in ein Betriebssystem

Dahinter steckt oft mehr als nur die Gefühlwelt eines jeden Nutzers. Die Front von Autos bekommt durch das spezielle Design regelrechte Gesichtszüge. Kameras und Radios werden immer häufiger im Look der 50 bis 70er Jahre gestaltet und lösen Erinnerungen an "die guten alten Dinge" aus. Und die Sprachassistenten in Smartphones aggieren immer mehr wie echte Menschen, machen mitunter Witze, flirten oder weisen auch einmal zu Recht. Wir bringen den Geräten also viele Gefühle entgegen. In welche Technik haben Sie sich verliebt und warum eigentlich?

