Attraktives Tanzen wissenschaftlich definiert

Mit den Hüften ausladend schwingen und die Beine möglichst asymmetrisch bewegen: Wenn Frauen so tanzen, finden Beobachter das besonders gelungen: Das berichten britische Forscher im Fachblatt "Scientific Reports". Sie hatten den weiblichen Tanzstil untersucht, um mehr darüber hinauszufinden, welche Signale damit übersendet werden. Fachleute vermuten, dass Tänzer Beobachtern unbewusst etwa Informationen über den eigenen Gesundheitszustand übermitteln.

Das Team der Northumbria University in Newcastle upon Tyne ließ 39 Frauen vor der Kamera zu einem einfachen Beat tanzen. Sie erfassten mit Hilfe reflektierender Marken die Bewegungen des Körpers und der Gelenke. Mit Hilfe der aufgezeichneten Daten animierten sie am Computer virtuelle Charaktere, sogenannte Avatare. 57 Männer und 143 Frauen sahen anschließend einen Ausschnitt der Tänze und beurteilten sie.