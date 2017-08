Machen Shooter-Spiele doch nicht emotionslos?

Eine gängige These lautet: Wer in Computerspielen häufig exzessiver Gewalt begegnet, stumpft ab und neigt vielleicht selbst auch zu aggressivem Verhalten. Doch stimmt das wirklich? Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH ) ist dem nachgegangen. Von den eigenen Ergebnissen sind die Wissenschaftler überrascht. Wir haben mit dem Leiter der Studie, Gregor Szycik, vom Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin am MHH gesprochen.

WDR: Was haben Sie konkret in Ihrer Studie untersucht?

Szycik: Wir haben zwei Gruppen von Testpersonen gebildet. Je 15 Personen, die exzessiv am Computer spielen - viele von ihnen sogar so intensiv, dass man von einer Sucht sprechen muss - haben wir mit 15 weiteren Personen verglichen, die in Alter und Bildungsstand den Spielern glichen, aber keine Computerspiele nutzten.