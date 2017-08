Spülschwamm: Auswaschen hilft nicht gegen Bakterien

In gereinigten Schwämmen haben die Forscher ähnlich viele Bakterien gefunden wie in nicht gereinigten. Gereinigt heißt in diesem Fall, dass die Schwämme heiß ausgewaschen oder in der Mikrowelle erhitzt wurden. "Der Anteil von potenziell krankmachenden Bakterien war in den gereinigten Schwämmen sogar höher als in den anderen Schwämmen" , sagt Mikrobiologe Markus Egert, einer der Forscher der Studie.

Durch die Reinigung der Schwämme könne sich die Bakterienanzahl zwar kurzfristig vermindern, allerdings vermuten die Forscher, dass vor allem die potenziellen Krankmacher überleben. Denn die sind meist resistenter sind als Bakterien, die keine Infektionen auslösen können.

"In den 14 Schwämmen haben wir insgesamt 362 Arten von Bakterien gefunden. Die Dichte der Bakterien lag teilweise bei 54 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter Schwamm" , so Egert. Eine Vielzahl an Arten also, dicht beieinander.

Weg mit dem Schwamm

Fünf der zehn am häufigsten gefundenen Bakterien hätten das Potenzial, Krankheiten auszulösen, darunter auch Bakterien der Gruppe Acinetobacter, die häufig resistent gegen Antibiotika sind. "Die Bakterien, die wir gefunden haben, sind prinzipiell nur für Menschen gefährlich, deren Immunsystem geschwächt ist, die beispielsweise krank oder schon älter sind" , sagt Egert.

Er rät dazu, den Spülschwamm regelmäßig wegzuschmeißen – am besten wöchentlich.