Spleens und Ticks: Verrückt oder ganz normal?

Dr. Fanny Jiménez

Dr. Fanny Jiménez ist Wissenschaftsredakteurin bei WELT/N24. Sie studierte Psychologie und Neurowissenschaften in Berlin und den USA. Anschließend forschte Jiménez an der International Max Planck Research School on the Life Course und promovierte 2010 an der Humboldt-Universität Berlin im Schwerpunkt Persönlichkeitspsychologie und soziale Beziehungen. 2016 erschien ihr Buch "Ich und mein Spleen. Was wir tun, wenn wir allein sind".