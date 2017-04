Ihre Meinung: Lieber später erwachsen werden?

Im Schnitt sind junge Menschen in Deutschland mittlerweile 24 Jahre alt, wenn sie von Zuhause ausziehen, belegt das Bundesamt für Statistik. Doch was früher als Marker fürs Erwachsensein galt - einen Beruf finden, Geld verdienen, eine Familie gründen - ist es heute nicht mehr.

Selbst nach dem Auszug verlassen sich viele junge Menschen eher auf die Eltern als auf Gleichaltrige, wenn sie Probleme, Fragen oder Sorgen haben. Was meinen Sie, was brauchen junge Menschen zum Erwachsenwerden? Und was können Eltern dazu beitragen?