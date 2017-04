Ungezählte Dichter haben den "Wonnemonat" gepriesen. Kein Wunder, denn die Natur gibt jetzt alles: Birke und Maiglöckchen stehen in voller Blüte, Waldmeister und Sauerampfer stehen im Saft. Darüber sind wir Menschen so froh, dass wir ausgiebig feiern. Im Wonnemonat dreht sich alles um die Liebe. Laut Statistik trauen sich ab jetzt bis in den September besonders viele Paare. Und zwar 50 Prozent mehr als in den übrigen Monaten.