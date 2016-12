Das sollten ältere Autofahrer im Winter beachten

Wenn es im Herbst und Winter früh dunkel wird und Nebel, Glatteis oder Schnee auf den Straßen für schwierige Verhältnisse sorgen, haben es Autofahrer mit besonderen Herausforderungen zu tun. Dabei steigt auch das Unfallrisiko. Ältere Menschen sind dabei oft besonders erfahrene und vorsichtige Fahrer. Doch körperliche Faktoren können bei ihnen zu verstärkten Problemen führen. Auf diese Problem-Seite der Medaille weisen Sicherheits- und Alters-Experten hin.

Krankheiten und Medikamente schränken ein

"Das Sehen, Hören und Reagieren ist im Alter eingeschränkt ", sagt Joachim Tabath von der Polizei Düsseldorf, der Senioren zum Thema Verkehrssicherheit berät. Bei der schlechten Witterung im Winter würden sich diese Probleme weiter verstärken. Zunehmende Erkrankungen würden es älteren Menschen am Steuer auch nicht einfacher machen. "Den Schulterblick kriegen viele Ältere dann gar nicht mehr hin, weil die Beweglichkeit insgesamt nachlässt" , erklärt Tabath.

Außerdem verschlechtert sich das Sehen mit den Jahren. Augenkrankheiten wie der Graue oder der Grüne Star schädigen das Sehvermögen und führen dazu, dass zum Beispiel Ampelsignale am Fahrbahnrand nicht erkannt werden. Auch das Hören lässt im Alter häufig nach, sodass die Geräusche anderer Fahrzeuge oder das Hupen schlechter registriert werden.

Hinzu kommt die bei Senioren häufigere Einnahme von Medikamente. Diese können die Fahrtüchtigkeit in manchen Fällen stark einschränken und beispielsweise Schwindel oder Schläfrigkeit auslösen sowie die Reaktionsfähigkeit mindern. Ein besonderes Altersproblem können darüber hinaus Demenz und Alzheimer darstellen. Beim Autofahren müssen Demenzpatienten zu Beginn der Krankheit noch nicht unbedingt durch eine unsichere Fahrweise auffallen, sagt Christian Leibinnes von der Alzheimer Forschung Initiative. Das macht die Gefahr einer Fehleinschätzung eher größer.

Demenz und Alzheimer stören Wahrnehmung

"Orientierungsprobleme sind ein frühes Symptom der Alzheimerkrankheit" , sagt Leibinnes. Auch Probleme des Sehens und Wahrnehmens können dazu kommen. "Das Sehvermögen verändert sich in Richtung zweidimensionales Sehen" , erläutert der Alzheimer-Experte. In der dunklen Jahreszeit werden diese Probleme weiter verstärkt. Im Laufe der Krankheit wird auch die Urteilsfähigkeit eingeschränkt und das Einschätzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten schwieriger. Besonders die Angehörigen von Alzheimer-Patienten sollten deshalb genau auf die Fahrweise des Betroffenen achten.

Demenzkranke können am Steuer Probleme bekommen

"Das ist eine sehr schwierige Situation für die Angehörigen" , sagt Leibinnes. "Sie sollten mit dem Betroffenen sprechen und auch den Hausarzt zurate ziehen." Der sei für viele Senioren immer noch eine Respektsperson. Auch vom Thema Autofahren abzulenken, könne helfen, damit der Betroffene nicht mehr an seinen Fahrwunsch denkt. Zudem könne das Verstecken der Autoschlüssel eine letzte Möglichkeit sein, so Christian Leibinnes von der Alzheimerforschung. "Wenn man selbst nicht der Fahrzeughalter ist, darf man das Auto aber in keinem Fall verkaufen" , rät Leibinnes. Dazu sei eine Vollmacht nötig.

Selbsttest für Senioren

Damit ältere Menschen sich selbst überprüfen können, ob sie sichere Fahrer sind, hat die Alzheimer Forschung einen Selbsttest erstellt. Dazu gehören folgende Fragen:

Verlieren Sie beim Fahren manchmal die Orientierung?

Haben Sie Schwierigkeiten, andere Verkehrsteilnehmer, Ampeln oder Verkehrszeichen zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren?

Haben Sie Probleme, das Gas-, Kupplungs- oder Bremspedal zu betätigen?

Hören Sie Motorengeräusche, Schaltung oder Signale anderer Verkehrsteilnehmer (manchmal) spät oder schlecht?

Finden Sie es schwierig, den Kopf zu drehen und über Ihre Schulter zu blicken?

Werden Sie im dichten Verkehr oder auf unbekannten Straßen nervös?

Hupen andere Autofahrer häufig wegen Ihres Fahrverhaltens?

Verursachen Sie in letzter Zeit häufiger kleinere oder „Beinahe“-Unfälle?

Fühlen Sie sich beim Fahren unsicher?

Werden Sie schläfrig oder wird Ihnen schwindelig, nachdem Sie Ihre Medikamente eingenommen haben?

Verkehrssicherheitsberater Tabath empfiehlt unsicheren Senioren außerdem, eine Fahrschule aufzusuchen. "Dort kann man zwei oder drei Stunden mit einem Fahrlehrer fahren und sich Einschätzungen oder Hinweise vom Experten einholen." Auch die Angehörigen sollten direkt nach ihrer Meinung gefragt werden. Das helfe bei der Selbsteinschätzung.

Viele Senioren wollen nicht mehr fahren