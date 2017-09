Schule - nein, danke?

Die Ferien sind vorbei. Seit Mittwoch (30.08.2017) müssen 2,5 Millionen Kinder in NRW wieder zur Schule. Doch es gibt auch Kinder, die zu Hause bleiben. Mit Erlaubnis der Eltern und sehr zum Missfallen des Schulministeriums: Homeschooler und Freilerner.

Beim Homeschoolern findet der Unterricht daheim statt, unter Aufsicht der Eltern. Freilerner verfolgen dagegen die Philosophie, dass jedes Kind nur lernen sollte, was und wann es will. Freilerner berufen sich dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der Kinder. Falls ihr Kind nicht zur Schule möchte, respektieren die Eltern diesen Wunsch.

In Deutschland verboten

Sowohl Homeschooling als auch Freilernen ist in Deutschland verboten. Hier gilt die Schulpflicht. Sie ist in den Ländergesetzen verankert. In NRW beispielsweise für Schüler ohne Berufsausbildung bis zum 18. Lebensjahr. Dennoch gibt es Menschen, die sich dem widersetzen.