Ein schlechtes Gewissen ist oft nicht notwendig

Ein schlechtes Gewissen kann schon wegen Kleinigkeiten entstehen, oft verschwindet es wieder von selbst. Rutscht im Streit mit einem nahestehenden Menschen etwas verletzendes heraus, kann das schlechte Gewissen schon mal länger dauern. Es sagt uns: " Du hast etwas falsch gemacht und dafür sollst du dich schlecht fühlen. "

Es gibt aber auch ganze Lebensabschnitte, die vom schlechten Gewissen geprägt sein können. Eltern wollen wieder arbeiten und haben ein schlechtes Gewissen wegen der Familie, weil sie dieser nicht mehr so gerecht werden können wie vorher. Oder die Geburt eines zweiten Kindes steht an und es regt sich das schlechte Gewissen gegenüber dem erstgeborenen Kind.

Ein schlechtes Gewissen kann viele Ursachen haben und kann verschiedenen Personen gelten:

sich selbst gegenüber, wenn die Lebenssituation verändert wird,

durch andere Personen verursacht, die ständig als Stimme im Kopf auftauchen - etwa der Partner, die Eltern oder der Chef,

einem anderen Menschen gegenüber, den man verletzt oder angelogen hat.

Das schlechte Gewissen und das eigene Wertesystem

Für eine funktionierende Gesellschaft ist das Gewissen unabdingbar. Ohne das Gewissen würde Chaos herrschen. Manchmal ist es eben wichtig zu spüren: „ Da habe ich einen Fehler gemacht ", um sich damit auseinandersetzen zu können, um dann die Situation und damit das Gewissen wieder zu bereinigen.

Das schlechte Gewissen hinterfragen

Erna Hüls ist Diplom Sozialpädagogin und Coach in Bocholt. Sie findet es wichtig, grundsätzlich zwischen dem angebrachten und unangebrachten schlechten Gewissen zu unterscheiden: " Wenn man das eigene Lebensglück permanent hinten anstellt und so in die Opferrolle fällt, ist das unangebracht. Dann ist es wichtig, seine eigenen Werte zu überprüfen. Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Das hat viel mit dem eigenen Wertesystem zu tun. "

Das können Schuldgefühle sein, die nur deswegen entstehen, weil sie erwartet oder durch anerzogene Normen verursacht werden.

Unser Selbstbild sollte immer positiv sein

Eine Studie der Universität Ben-Gurion des Negev in Israel aus dem Jahr 2012 hat ergeben, dass Menschen, die an ihre eigenen Fehltritte erinnert werden und sich noch einmal damit beschäftigen, vergleichbare Fehltritte bei anderen viel strenger beurteilen.

Die an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin Rachel Barkan spricht hier von einer ethischen Dissonanz, die einen Konflikt zwischen unserem optimalen Selbstbild und dem tatsächlichen Verhalten beschreibt. Man distanziert sich also gleich doppelt von den eigenen Fehltritten, damit ein positives Selbstbild erhalten wird.