Jedes Kind kann schlafen lernen - oder?

Ein Traum, wenn das Baby durchschläft

" Nähe und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse der Säuglinge, die wollen bei ihren Eltern sein. " Daher hält sie eine Schlaferziehung in den ersten Lebensmonaten nicht für sinnvoll. " Es gibt viele Schlaflernprogramme ", sagt Friedrich, " aber ich finde das Wort schon problematisch, weil Babies keine kleinen Maschinen sind, denen man ein Programm einspeist und dann können die schlafen. " Ganz im Gegenteil: Jedes Kind sei anders, betont sie.

Dem Kind zu helfen ist wichtig

Der Bestseller "Jedes Kind kann schlafen lernen" basiert auf der "Ferber-Methode", benannt nach einem amerikanischen Arzt. Die Eltern lassen das Kind allein im Bett einschlafen. Falls es weint, kehren sie in immer größeren Zeit-Abständen wieder zu ihm zurück, nehmen es aber nicht auf den Arm. So lernt das Kind, dass die Eltern immer wieder kommen und kann daher am Ende ohne Tränen alleine einschlafen.

Kein Schaden durch Schlaferziehung

Die Methode ist umstritten, weil sie Eltern einiges abverlangt. Aber sie funktioniert, wenn sie wie empfohlen durchgeführt wird und sie schadet auch nicht. Eine australische Studie stellte 2012 fest: Kinder, mit denen im Säuglingsalter ein Einschlaftraining durchgeführt wurde, zeigten Jahre später in ihrer emotionalen Entwicklung und seelischen Gesundheit keine Unterschiede zu Altersgenossen. Auch die Beziehung zu ihren Eltern hatte nicht gelitten. Andere Studien bestätigen, dass Kinder durch Schlaferziehung keinen Schaden nehmen.

Regeln und Rhythmus

Wer nicht ein vorgegebenes Programm ausprobieren möchte, dem empfehlen Schlafberater, abends feste Rituale zu pflegen, z.B. dem Kind ein Buch vorzulesen, damit es zur Ruhe kommt. Wer das Gefühl hat, mit der Schlafsituation des Kindes überfordert zu sein, der sollte sich Hilfe holen. Bei Freunden, die mit dem Kinderwagen eine Runde drehen, so dass die Mutter ein Stündchen schlafen kann. Oder beim Kinderarzt oder einer Schlafberatung. Um mit professioneller Hilfe herauszufinden, wie die Bedürfnisse von Kind und Eltern unter einen Hut gebracht werden können.

Mutter, Kind und … Vater

Väter werden vielfach geschont