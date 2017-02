Wenn Patienten ihren Arzt nicht verstehen

Die Studie der Bielefelder hat zudem gezeigt, dass vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke, Menschen mit niedrigem Bildungsgrad und Menschen mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten haben, sich kompetent zu informieren. Diese soziale Ungleichheit gelte es, zu beseitigen, meint Schaeffer: " Wir müssen uns einerseits an die Allgemeinbevölkerung wenden, aber eben auch an diese speziellen Gruppen. "

Informationen besser zugänglich machen