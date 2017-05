EU besorgt über krebserregende Babynahrung

Palmöl-Herstellung in Indonesien

Alle großen deutschen Hersteller von Babynahrung verwenden Palmöl – weil es so viel Palmitinsäure enthält. Diese Fettsäure ist in großer Menge in der natürlichen Muttermilch enthalten, und Palmitinsäure gehöre folglich auch in die Säuglingsnahrung, argumentiert etwa die Firma Hipp: "Kein anderes Pflanzenöl enthält Palmitinsäure in ausreichender Menge." Und die Drogeriemarktkette DM bezeichnet Palmöl als "unverzichtbaren Rohstoff" .

Geht es um den Preisvorteil?

Palmöl ist das mit Abstand billigste für Lebensmittel zugelassene Fett. Sonnenblumenöl zum Beispiel ist rund acht Prozent teurer, Butterfett gleich sechs Mal so teuer wie Palmöl. Ist Palmöl also auch wegen des Preisvorteils so beliebt? "Wir können das nicht hundertprozentig belegen" , erklärt Alfonso Lampen vom Bundesinstitut für Risikobewertung BfR , "aber wir hatten den Eindruck, dass es durchaus eine Rolle spielen könnte."

Unersetzlich ist das Palmöl jedenfalls nicht. Es habe sich zwar gezeigt, "dass es eine große Herausforderung ist, Palmöl zu ersetzen“ , meint der Geschäftsführer der schweizerischen Firma Bimbosan, Daniel Bärlocher. Seine Firma verarbeitet stattdessen drei andere pflanzliche Öle, Kokosnuss-, Sonnenblumen- und Rapsöl. Damit könne man "so nah wie möglich an die Muttermilch herankommen."

Ziegenmilchfett statt Palmöl

Auch eine Firma in Norddeutschland bietet palmölfreie Babynahrung an – unter dem Markennamen Bambinchen. "Wir setzen für die Säuglingsnahrung die komplette Ziegen-Vollmilch ein. Und in dieser Vollmilch ist ausreichend Palmitin enthalten" , erklärt Geschäftsführer Ulli Atts. "Wenn wir Palmfett verwenden würden, ginge das natürlich preiswerter."

Nun müssen auch die großen Hersteller rasch entscheiden, ob sie auf Palmöl verzichten oder wie sonst sie den Schadstoffgehalt senken können. "Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie in den nächsten Monaten einen Vorschlag für Höchstwerte machen wird" , berichtet der Europa-Abgeordnete Liese. "Wenn’s gut läuft, werden wir Ende 2017 einen rechtskräftigen Beschluss haben, dass diese Stoffe in den Lebensmitteln drastisch reduziert werden müssen."

Stand: 04.05.2017, 16:15