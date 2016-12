Norovirus-Saison beginnt extrem

Norovirus-Verbreitung jedes Jahr anders

Woran es liegt, dass in manchen Jahren doppelt so viele Menschen an diesem Brech-Durchfall leiden als in anderen Jahren, kann man nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich liegt es an mehreren Faktoren - auch in diesem Jahr: Zum einen treten immer wieder neue Varianten des Norovirus auf. Gut möglich, dass die Variante in diesem Jahr ansteckender ist als die Virus-Variante im vergangenen Jahr.

Zum anderen hatten sich 2015/2016 relativ wenige Menschen mit dem Virus angesteckt und dementsprechend sind jetzt weniger Menschen immun gegen eine solche Ansteckung. Denn anscheinend schützt eine durchgemachte Infektion für einige Zeit vor einer erneuten Infektion. " Wichtig ist: Das Virus ist nicht aggressiver als in den vergangenen Jahren ", betont Susanne Glasmacher. " Es macht nicht schwerer krank. Aber es ist wohl ansteckender ".

Am besten ist ein eigenes Badezimmer

Wen es erwischt, dem geht es nicht gut. Es beginnt wenige Stunden nach der Ansteckung mit plötzlich einsetzendem Durchfall, Übelkeit und schwallartigem Erbrechen. Dazu kommen Bauchschmerzen und manchmal auch leichtes Fieber. Ein, zwei Tage lang schickt einen das Virus immer wieder auf die Toilette.