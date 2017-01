Grexit und Brexit

Am Anfang stand der Grexit, also der drohende Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone. Das Kofferwort aus Exit für Ausgang und dem Länderkürzel GR für Griechenland bildete die Blaupause für den Begriff " Brexit ". Wobei die Briten in ihrem Referendum die Radikallösung wählten, nämlich die gesamte EU zu verlassen. Wir haben also eine Bedeutungsverschiebung von einem Teil- zum Komplettaustritt. Noch nicht aufgelistet sind weitere potenzielle EU-Austritte, deren Schlagworte nach dem gleichen Prinzip entstanden: Öxit, Frexit und Nexit -die weiteren politischen Diskussionen in Österreich, Frankreich und den Niederlanden werden zeigen, ob sich auch diese Begriffe durchsetzen.