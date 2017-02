Jugendliche wissen immer weniger über die Natur

Viele Jugendliche haben keine Ahnung mehr von der Natur. Das ergab der Jugendreport Natur. Dafür wurden im vergangenen Jahr etwa 1.200 Sechst- und Neuntklässler an elf Schulen in NRW befragt. Nur ein Drittel von ihnen wusste, wo die Sonne morgens aufgeht. 40 Prozent hatten keine Ahnung, wie viele Eier ein Huhn am Tag legt.

Das wundert den Biologielehrer Phillip Bieber aus Siegen nicht. " Das hat mit der Lebenswirklichkeit vieler Schüler auch nichts mehr zu tun ", sagt er. Aber was bedeutet es, wenn Jugendliche sich in der Natur nicht mehr gut auskennen? Viele haben ihr Smartphone immer dabei und können in ein paar Sekunden alles googeln, was sie wissen wollen.

Grundlegendes Wissen muss da sein