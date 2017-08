Wdr.de: Herr Schmidt, Sie haben 5.000 Essener auf Herz und Nieren durchchecken lassen. Wie gesund ist das Leben in Essen?

Börge Schmidt: Das können wir noch nicht sagen, weil wir insgesamt 10.000 untersuchen müssen. Die Datenerhebung nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Wir wissen aber, dass gut die Hälfte der Untersuchten übergewichtig, zum Teil auch adipös ist. Diese Übergewichtigen haben auch Bluthochdruck. Das entspricht den Ergebnissen von anderen, bundesweiten Studien, die es schon gibt.

WDR.de: Überrascht Sie das?

Schmidt: Nein, aber es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir das für Essen nachweisen konnten. Sonst hätten wir uns Sorgen über die Qualität der Studie machen müssen.

WDR.de: Sie sagen, die Datenerhebung dauert lange. Wie läuft die ab?

Umfassender Blick im Ganzkörperscanner

Schmidt: Wir messen zum Beispiel bei jedem Probanden Größe, Gewicht, Körperfett und Taillenumfang. Dann messen wir die Fitness mit einem Handgreifgerät und Fahrradergometer, testen auch das Herz und schauen auf den Augenhintergrund. Hier in Essen haben wir auch ein MRT-Ganzkörperscanner, der ist tatsächlich sehr beliebt, weil die Probanden dann ein Foto mit nach Hause nehmen können. Allerdings dürfen Menschen mit Implantat nicht rein, das ist zu gefährlich.

WDR.de: Das war es dann?

Schmidt: Nein, wir nehmen auch Bioproben, also Urin, Speichel und einen Nasenabstrich, manchmal auch Stuhl, und natürlich Blut.

WDR.de: Was passiert mit den Proben?

Schmidt: Das Blut wird sofort analysiert, die anderen Proben werden bei 180 Grad minus eingefroren. So sind sie viele Jahre haltbar. Damit kann man noch in 20 oder 30 Jahren arbeiten und Fragen beantworten, die sich heute vielleicht noch gar nicht stellen.

WDR.de: Welche Fragen haben Sie denn heute?

Die Studie ist groß angelegt

Schmidt: Wir wissen, dass Volkskrankheiten komplexe Ursachen haben. Wir wollen herausfinden, wie das Zusammenspiel ist, wie psychosoziale Faktoren mit biologischen und genetischen Faktoren zusammenhängen. Deswegen fragen wir auch nach der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und dem Lebensstil. Das ist das Einmalige an dieser Studie, dass soviele Faktoren untersucht werden und das in dieser Größenordnung. Wenn die Daten alle im Kasten sind, haben wir mehr Möglichkeiten als nach den bisherigen, kleineren Studien.

WDR.de: Aber so haben Sie nur eine Momentaufnahme.

Schmidt: Nein, wir untersuchen die Probanden nach fünf Jahren noch einmal und können dann feststellen: Hat der Mann, der vor fünf Jahren noch schlank war, jetzt Übergewicht und Bluthochdruck? Geht es anderen auch so? Dann haben wir eine Gruppe, bei denen wir nachschauen können, wie sie sich von anderen unterscheidet. Wir können auch ihre Proben heranziehen: Vielleicht finden wir in der früheren Probe etwas, was auf die spätere Entwicklung hinweist.

WDR.de: Haben die Probanden eigentlich sofort etwas davon, dass sie an der Studie teilnehmen?

Schmidt: Wir machen keine klinische Untersuchung, aber wir geben ihnen einen Ergebnisbrief mit - manchmal verbunden mit dem Rat, lieber mal zum Arzt zu gehen.

Das Interview führte Marion Kretz-Mangold

Stand: 09.08.2017, 14:23