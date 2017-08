Langzeitstudie untersucht Gesundheit der Deutschen

Warum wird der eine krank und der andere bleibt gesund? Eine Frage, die in der bundesweiten Studie "Gesundheit und Volkskrankheiten" beantwortet werden soll. 200.000 Menschen nehmen an dieser "Nationalen Kohortenstudie" (NAKO) teil, bei der sie mehrfach auf Herz und Nieren durchgecheckt werden. 18 Studienzentren sind beteiligt, darunter drei in NRW: Münster, Düsseldorf und Essen.

Was macht die Menschen krank?

Mit Hilfe der 210 Millionen Euro teuren Studie, die 2014 startete und auf 20 bis 30 Jahre angelegt ist, soll geklärt werden, wie Krebs, Diabetes oder Rheuma überhaupt entstehen und welche Rolle Faktoren wie Umwelt, Arbeitsplatz und Gene spielen. Besonders dringend ist der Nachholbedarf in puncto Demenz und Alzheimererkrankungen.