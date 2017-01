Wenn Nasensprays abhängig machen

"Ich bin Nasentropfen-süchtig" . Claudia Middelhove steht inzwischen dazu. "Ich nehme das Zeug schon seit 15 Jahren. Irgendwann hab ich mir eingestanden, dass es gar nicht mehr ohne geht." Bis zu zehnmal am Tag sprüht sie sich das abschwellende Mittel in die Nase. Dass das auf Dauer nicht gut sein kann, ahnt sie auch und macht schließlich einen Termin bei ihrem Hals-Nasen-Ohrenarzt in Münster. Ralf Heermann wirkt nicht überrascht: "Sie sind nicht allein. Solche Patienten hab ich hier täglich."

rebound in der Nase

"Länger als zehn Tage sollte man solche Tropfen oder Sprays auf keinen Fall benutzen" , sagt Heermann. "Sonst riskieren Sie einen rebound-Effekt" . Was das ist, erklärt er so: Der Körper arbeitet gegen die abschwellende Wirkung. Die Nasenschleimhaut wird nun noch besser durchblutet, die Schwellkörper darin dehnen sich aus. "Sie können das mit einem Gummiband vergleichen, das immer weiter ausleiert."

Schlimmste Folge: Stinknase