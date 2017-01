Die kleine Anfrage: Warum verwerten manche Menschen Nahrung besser als andere?

Einerseits gilt schlank als schön, gesund und erfolgreich. Andererseits gibt es das Bild vom gemütlichen Genussmenschen. Der eine verzichtet, der andere haut rein. Fakt ist: Immer mehr Menschen leiden an Übergewicht oder sind unzufrieden mit ihrem Körper. Dabei entsteht häufig der Eindruck, dass die Natur ungerecht ist: Denn während der eine bedenkenlos Torte essen kann, landen beim anderen solche Leckereien schon beim Anschauen auf den Hüften.

In Bestandteile zerlegt

Im Körper geschieht mit allen Nahrungsmitteln zunächst das gleiche: Die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, die in der Nahrung enthalten sind, werden von so genannten Enzymen, also Bio-Katalysatoren, abgebaut. Dann kann der Körper daraus Energie gewinnen.

Stoffwechsel ist nicht gleich Stoffwechsel

Von guten und schlechten Nahrungsverwertern sprechen die Wissenschaftler nicht. Allenfalls von einer größeren oder geringeren Effektivität bei der Verwertung von Nahrung und der Gewinnung von Energie. Individuelle Unterschiede gibt es beim Aufschluss der Nahrungsmittel im Verdauungstrakt aber auch bei der Umwandlung zu Stoffwechselenergie. Schließlich beeinflusst auch der Körperbau den Energiebedarf. Schlanke, große Menschen verlieren über die Körperoberfläche mehr Wärme als kleine, dicke.

Nahrungsverwertung allein macht kaum dick

Dabei sind die Unterschiede nur gering: Manche Menschen produzieren aus der Nahrung mehr Energie, die sich bei einem Überangebot als kleine Polster bemerkbar macht. Andere nutzen die Nährstoffe nicht, sondern wandeln sie in Wärme um, die sie abgeben – somit können sie theoretisch ein bisschen mehr essen ohne zuzunehmen.

Dieser Unterschied beträgt aber nach Angaben von Ernährungswissenschaftlern 10 bis 15 Prozent. Es handelt sich um eine physiologische, individuelle Schwankung. Ändern kann man daran nichts. Ändern kann man höchstens das eigene Verhalten. Das heißt: Weniger essen oder mehr bewegen.