Höhere Steuer, weniger tierische Produkte?

Dass die Produktion von tierischen Produkten wie Fleisch und Milch der Umwelt schadet, dürfte den meisten Verbrauchern bekannt sein. Ein Kilogramm Rindfleisch beispielsweise erzeugt dem Umweltbundesamt zufolge zwischen sieben und 28 Kilogramm Treibhausgase, während der Wert für ein Kilogramm Obst oder Gemüse bei weniger als einem Kilogramm Emissionen liegt.

Das Umweltbundesamt fordert nun in einem Bericht, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent für tierische Produkte wieder auf den regulären Satz von 19 Prozent anzuheben. Im Bericht heißt es dazu: "Umweltschädliche Subventionen [...] führen dazu, dass die Verursacher einen Teil der einzelwirtschaftlichen Kosten der Produktion und des Konsums nicht selber tragen, sondern diesen der Gesellschaft aufbürden."

Steuererhöhung als geeignetes Mittel?

Eine Mehrwertsteuererhöhung würde im Endeffekt aber für den Verbraucher bedeuten, dass Eier, Joghurt, Fleisch und Co. teurer würden. Aus Sicht des Umweltbundesamts soll eine Verteuerung der umweltschädlichen Nahrungsmittel den Verbraucher motivieren, weniger tierische Produkte zu konsumieren. "Wir sind der Auffassung, dass der Steuerzahler nicht unnötig belastet werden sollte. Der zweite Teil unserer Forderung ist deshalb, dass im Gegenzug die Mehrwertsteuer für umweltfreundliche Produkte gesenkt werden sollte" , sagt Andreas Burger vom Umweltbundesamt.

Es ist unklar, ob diese Forderung tatsächlich politische Konsequenzen hat. Doch ganz abgesehen davon: Ist ein finanzieller Anreiz das Mittel der Wahl, um uns Deutsche zu umweltfreundlicherem Konsumverhalten zu bewegen?

Finanzielle Anreize reichen nicht

"Bei einem solchen Anliegen wäre es waghalsig, allein auf Steuern zu setzen" , meint Andreas Homburg, Professor für Wirtschaftspsychologie, dazu. "Wir wissen aus Studien, dass Geld als Motivation wirkt, aber es wirkt nicht massiv - vor allem bei vergleichsweise geringen Beträgen" , so Homburg.

Ein Grund dafür sei auch die Einstellung der Deutschen zu tierischen Produkten. Zwar ernähren sich immer mehr Menschen in Deutschland gesundheits- und umweltbewusst, trotzdem sei der "Mythos der Fleischindustrie" nach wie vor ungebrochen. Einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zufolge essen 53 Prozent der Befragten am liebsten Fleischgerichte. Fleischessen, ob beim gemeinsamen Abendessen mit der Familie oder beim Restaurantbesuch mit Freunden sei auch etwas Soziales, sagt Andreas Homburg. Er fügt hinzu: "Um den Fleischkonsum zu ändern, muss mehr kommen an positiven Aspekten."

Alternativen zu tierischen Produkten aufzeigen

Eine Kampagne sollte ihm zufolge zunächst ein Problembewusstsein schaffen, also beispielsweise die Frage beantworten, warum es aus umweltfreundlichen und auch gesundheitlichen Gründen gut ist, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Außerdem sei es wichtig, "umsetzbare" Alternativen zu benennen und auch die Gewinne für einen selbst und die Umwelt greifbar zu machen, so Homburg.