Darum schauen wir so gerne aufs Meer

Die Wellen rauschen, die Sonne spiegelt sich auf dem Wasser, der Blick geht bis zum fernen Horizont - wer aufs Meer schaut, erhält viele Sinneseindrücke. Am Strand fühlen wir uns einfach wohl. Wir spüren die enorme Kraft des Meeres und der Natur. Das Meer zieht uns fast schon magisch an. Warum eigentlich?

Das Meer hat große psychologische Bedeutung

Am Meer nehmen wir uns selbst besser wahr