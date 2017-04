Der schon leicht grüne Maibaum ist ein Symbol für das Frühjahr, den Neuanfang nach dem Winter, das Erwachen der Natur. Traditionell bildet der Maibaum das Zentrum für die Feierlichkeiten am ersten Mai. " Der Maibaum zeigte an: Hier darf getanzt werden! ", erklärt Volkskundlerin Gabriele Dafft vom LVR -Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. Daher wird in einigen Dörfern noch heute um den Maibaum getanzt.