MRSA: Der große WDR-Test auf Krankenhauskeime

Der Krankenhauskeim " MRSA " macht Angst. Viele Menschen kennen Geschichten von Patienten, die nach einer Operation kaum wieder auf die Beine kamen oder sogar starben. Laut Umfragen haben bis zu 77 Prozent der Menschen in Deutschland Sorgen, sich im Krankenhaus mit einem solchen resistenten Keim zu infizieren.

Weltgesundheitsorganisation warnt vor Gefahren

Durch massiven – und vor allem falschen Einsatz – von Antibiotika verbreiten sich diese resistenten Bakterien auf der ganzen Welt. In den Medien ist die Rede von 15.000 Menschen jährlich, die an antibiotikaresistenten Keimen sterben. Und die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass wir bald in eine Zeit zurückkehren könnten, in der man an einer kleinen Schnittverletzung sterben kann – nämlich dann, wenn ein Keim in die offene Wunde eindringt.