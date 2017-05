Klimawandel: Ende der vermeintlichen Atempause

Klimawandel überschätzt?

Der Hintergrund: Laut einigen Messreihen stieg die Temperatur an der Erdoberfläche in den 15 Jahren bis 2012 nicht oder kaum an. Der Klimawandel sei überschätzt worden, hieß es von Klimaskeptikern und manchen Politikern. Einige leugneten sogar, dass einen Klimawandel überhaupt gebe oder zumindest die Tatsache, dass er vom Menschen verursacht worden sei.