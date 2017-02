Kraftakt Kinderwunschbehandllung

WDR: Ein unerfüllter Kinderwunsch ist ja nicht nur schwierig für das Paar selbst, sondern auch für das soziale Umfeld. Was passiert, wenn die beste Freundin schwanger wird, man aber selbst kinderlos bleibt und wie kann man sich darauf vorbereiten?

Das Umfeld des Paares ist eine ganz eigene Herausforderung. Die eigenen Eltern wollen Großeltern werden, die Freundinnen werden schwanger. Man selbst fühlt sich ausgestoßen, fremd in einer bisher vertrauten Welt und zunehmend unverstanden.

Die wenigsten neiden ihrem Umfeld die Erfüllung des Kinderwunsches. Aber natürlich leiden sie, behalten das aber aus Angst, als " missgünstig " dazustehen, für sich. Wenn man nicht über seine Gefühle spricht, kann das Umfeld auch selten sensibel agieren. Aber das eigene Leid offen zu legen, bringt eigene Konsequenzen mit sich. Das abzuwägen ist eine wirklich schwierige Situation.

Ich rate häufig dazu, sich ein bis zwei wirkliche Vertrauenspersonen zu suchen und hier offen zu sprechen - über das eigene Erleben, aber auch über die Erwartungen, die sie an diese Menschen haben. Gerade die engsten Vertrauenspersonen wie die beste Freundin oder sehr nahestehende Familienangehörige sind oftmals gerne bereit, mitzufühlen und das Leid zu begleiten.

WDR: Wie findet man den Absprung, also wann ist es aus psychologischer Sicht gut, mit der Behandlung aufzuhören?

So lange ein Paar Hoffnung hat, so lange ist es schwer, den Kinderwunsch ad acta zu legen. Denn Hoffnung ist stärker als Trauer. Nach meiner Erfahrung kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo – in der Regel zuerst - die Frau merkt, dass sie den bisherigen Weg so nicht mehr weitergehen kann. Menschen zählen Zeit oftmals in Jahren.

Beim Kinderwunsch dürfen wir nicht vergessen, dass ein Jahr aber gleichbedeutend mit durchschnittlich zwölf Zyklen – also zwölf mal Hoffnung und zwölf mal Trauer – ist. Monat für Monat aufs Neue zu hoffen um sich dann der Enttäuschung zu stellen, kostet enorme Kraft. Irgendwann fängt man an, sich selbst ein Stück weit retten zu müssen, weil man es nicht länger schafft, weder psychisch noch körperlich. Das ist der Moment, in dem viele Paare beginnen sich mit dem Abschied vom Kinderwunsch auseinanderzusetzen.