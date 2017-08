Kältekappen gegen Haarverlust

Sigrid O. sitzt in der Praxis von Onkologin Dörthe Schaffrin-Nabe. Sie hat Brustkrebs und wartet auf ihre nächste Chemotherapie. Doch bevor die Infusion mit dem Medikament angelegt wird, feuchtet eine Mitarbeiterin ihre schulterlangen Haare an. Dann setzt sie Sigrid O. eine Haube aus Silikon auf.

Damit die Kühlhaube gut anliegt, zieht sie noch eine Neoprenkappe darüber. Gleich wird zwischen den Silikonschichten eine Flüssigkeit zirkulieren, um die Kopfhaut herunterzukühlen.

Haarfollikel im Winterschlaf

Sigrid O. muss die Kühlkappe mehrere Stunden tragen

Die Kälte sorgt dafür, dass weniger Chemotherapeutikum an die Haarfollikel gelangt. "Außerdem wird der Stoffwechsel der Haarfollikel so herabgesetzt, dass er in eine Art Winterschlaf versetzt wird und so weniger Chemotherapeutikum aufnimmt" , erklärt Dörthe Schaffrin-Nabe.

Die Onkologin hat die Methode als eine der ersten in Deutschland angeboten. Sie ist überzeugt von dem Verfahren. Aktuelle Studien geben ihr Recht. Demnach wirkt die Kühlmethode bei mehr als der Hälfte der Anwenderinnen.

"Das heißt nicht, dass die Frauen gar keine Haare verlieren" , erklärt Prof. Tjoung-Won Park-Simon von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie untersucht die Kühltherapie seit mehreren Jahren. "Aber den Patientinnen, bei denen die Kühlkappen wirken, fallen nicht mehr als ein Viertel ihrer Haare aus."

Gesetzliche Krankenkassen zahlen nicht

Warum einige von der Kühlmethode profitieren, andere aber nicht, ist bislang unerforscht. Unklar ist auch, warum das Verfahren nicht mit jedem Chemotherapeutikum funktioniert.

Diese offenen Fragen sind ein Grund dafür, warum die Kosten für die Kühlkappen-Behandlung – rund 2000 Euro – bislang nur von einigen privaten Krankenkassen bezahlt werden.

Anstrengende Behandlung

Die Kappe muss mehrere Stunden getragen werden. Einige Patientinnen bekommen von der Behandlung Kopfschmerzen. Auch die Kälte empfinden viele als unangenehm.

Auch Sigrid O., die ihren ganzen Namen nicht nennen möchte, leidet an manchen Therapietagen unter den Nebenwirkungen. Doch sie nimmt die Strapazen gern in Kauf. Für sie ist das Wichtigste, dass sie trotz ihrer Krankheit weiter selbstbestimmt leben kann.