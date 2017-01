Was die Kälte mit unserem Körper macht

Klare Luft, klirrende Kälte und Schnee, der in der Sonne glitzert: Eine schönere Kulisse für einen Winterspaziergang kann man sich kaum vorstellen. Und Bewegung tut gut, auch bei Minusgraden, da sind sich alle Fachleute einig. Aber es gibt Ausnahmen, erklärt der Kardiologe Prof. Thomas Meinertz von der Deutschen Herzstiftung.

Wer herzkrank ist, sollte sich mit der Bewegung ein bisschen zurückhalten, denn: " Starke Kälte kann bei außergewöhnlicher Belastung zum Infarkt oder zum plötzlichen Herztod führen. " Studien zeigen außerdem, dass das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, mit sinkenden Temperaturen steigt. Und weil im Winter häufig Schnee geschippt werden muss, guckten sich die Wissenschaftler auch das genauer an. Das Ergebnis: Auffällig viele Menschen mit Herzerkrankungen bekamen beim Schneeräumen ernsthafte Probleme.

Kalte Beine, warmes Herz

Für das Phänomen gibt es eine Erklärung: Unser Körper will bei Kälte vor allem die lebenswichtigen Organe schützen. Für das Herz bedeutet das harte Arbeit, weil es kräftiger pumpen muss. Denn wenn es draußen frostig ist, ziehen sich die Blutgefäße zusammen. So fließt weniger warmes Blut durch die äußeren Hautschichten und der Körper spart Wärme ein. Besonders deutlich merkt man diesen Effekt an Armen und Beinen. Eine Erfahrung, die jeder schon mal gemacht hat, der bei Minusgraden ohne Handschuhe unterwegs war.

Gefahr von Blasenentzündungen steigt

Auch der Beckenbereich gehört zu den Regionen, die bei Kälte besonders stark auskühlen. " Frostige Temperaturen schaffen leider gute Bedingungen für Blasenentzündungen ", sagt der Allgemeinmediziner und Urologe Dr. Michael Ostermann. " Die geringere Durchblutung schwächt das Immunsystem. Und die weißen Blutkörperchen, die die Bakterien bekämpfen, werden träger. " Doch mit einfachen Gegenmaßnahmen wie dicken Socken und langen Unterhosen kann man der Kälte trotzen.

Schmerzende Gelenke

Auch Rheumatiker und Menschen mit Arthrose leiden bei Kälte mehr als sonst. Dahinter stecken ebenfalls die veränderten Durchblutungsverhältnisse, erklärt Michael Ostermann. " Die Gelenke sind dann einfach nicht so gut versorgt. Die beste Therapie auch hier, warm anziehen und sanft bewegen. "

Nicht ganz so einfach rückt man einem anderem Umstand zuleibe, dem wir im Winter häufig ausgesetzt sind, erklärt der Allgemeinmediziner: Weil wir uns oft in warmen nicht gut belüfteten Zimmern aufhalten, trocknen die Schleimhäute aus und werden so anfälliger für Keime, zum Beispiel für Erkältungserreger.

Paradies für Keime

Die Erkältung nämlich hat – trotz ihres Namens – viel weniger mit Kälte zu tun, als man vermuten könnte. Das haben Forscher am Institut für Schnupfenforschung im englischen Salisbury in den frühen 1950er Jahren untersucht. Dazu stellten sie ihre Testpersonen bibbernd und tropfnass auf einen zugigen Flur. Und das war noch nicht alles, denn die Probanden mussten dabei auch noch nasse Socken tragen.