Homöopathie: Vom Fan zur Kritikerin

WDR.de: Hat die Homöopathie trotzdem eine Existenzberechtigung?

Grams: Als Glaubensrichtung durchaus. Und der Glaube kann ja durchaus auch zu gesundheitlicher Verbesserung führen. Auch der Placebo-Effekt hat seine Wirkung, das ist unbestritten. Allerdings sollte die Homöopathie nicht innerhalb der Medizin existieren.

Über die Apothekenpflicht homöopathischer Mittel wird gestritten

Es wird immer Menschen geben, die an die Homöopathie glauben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mein Blick in die Zukunft ist deshalb nicht, alle Menschen zu Kritikern umzuerziehen, sondern der Homöopathie den gerechten Platz in unserer Gesellschaft und in der Medizin zuzuweisen. Das bedeutet auch, dass die Kassen nicht mehr dafür zahlen. Und es bedeutet, dass die Apothekenpflicht und damit dieser rechtliche Schutz für die Homöopathie wegfallen.

Derzeit aber ist die Homöopathie ein großer Markt - fast 5.000 homöopathische Mittel sind in Deutschland auf dem Markt. Was gibt die Homöopathie denn manchen Menschen, was sie in der Schulmedizin nicht finden?

Grams: Viele Menschen fühlen sich im Medizinalltag mit ihren Beschwerden nicht genug ernst genommen und vermissen die menschliche Zuwendung, den Blick über das Symptom hinaus. Da kann die Behandlung beim Homöopathen etwas anbieten, was die Schulmedizin derzeit nicht leistet. Diesen Punkt könnten wir mitnehmen in die normale Medizin, so dass die Menschen sich quasi gar keine Alternative dazu mehr wünschen müssen, weil ihnen auch beim Schulmediziner Zeit geschenkt wird und sie sich gut aufgehoben fühlen.