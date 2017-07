Homöopathie: Raus aus der Apotheke?

Keine Registrierung ohne Prüfung

Derzeit sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM ) knapp 5.000 homöopathische Mittel verzeichnet. Nicht für alle gelten die gleichen Regeln. Grundsätzlich gilt: Alle Mittel, die eine Krankheit lindern oder verhüten sollen, unterliegen der Apothekenpflicht.

Keine Apothekenpflicht mehr in Australien?

Nicht nur in Deutschland werden homöopathische Mittel kontrovers diskutiert.

In Australien hat der Berufsverband der Allgemeinmediziner schon 2015 alle Ärzte darum gebeten, keine Homöopathika mehr zu verschreiben. Vergangenen Monat empfahl ein offizieller Bericht, den Verkauf dieser Mittel in Apotheken komplett zu verbieten. In den USA wird an Labels auf den Arzneiverpackungen gearbeitet, die die Patienten darüber aufklären sollen, dass Homöopathie keine nachweisbare Wirkung hat.

In Großbritannien könnte es bald teuer werden: Der nationale Gesundheitsservice NHS soll die Kosten für homöopathische Mittel nicht mehr übernehmen. Ähnliches wird auch in Deutschland von Fachleuten diskutiert. Bislang übernehmen hier viele Krankenkassen die Kosten für homöopathische Arzneien.

Stand: 27.07.2017, 17:30