Bald HIV-Test für zu Hause?

Schnelltest bislang nicht für Laien

Bislang dürfen HIV-Schnelltests in Deutschland nur an Ärzte, medizinische Laboratorien und Einrichtungen wie Behörden verkauft werden. In Großbritannien, Belgien und Frankreich sind sie hingegen auch für den Hausgebrauch verfügbar.

Ein Bluttropfen genügt

Zwei Striche heißt infiziert

Dort wird der Test für rund 25 Euro in Apotheken verkauft. Er funktioniert wie ein Blutzucker-Check bei Diabetikern. Nach einem kleinen Pieks in den Finger wird der Blutstropfen auf ein Stäbchen aufgetragen. Nach kurzer Zeit zeigt sich das Ergebnis in Linienform. Bei zwei Linien liegt eine HIV-Infektion vor.

Gute Erfahrungen in anderen Ländern

Anfangs habe es bei der Aids-Hilfe Bedenken gegeben, ob Menschen bei einem Test zu Hause mit einer HIV-Diagnose klarkämen, sagt Michael Tappe von der Deutschen Aids-Hilfe in Berlin: " Es gab bisher aus anderen Ländern aber keine Berichte über dramatische Reaktionen wie Suizidversuche. " Als Hilfsangebot hält er es für sinnvoll, seriöse Beratungsnummern direkt mit auf die Testpackungen zu drucken.

Die Prüfung läuft

Es dauert noch etwas, bis der Test käuflich ist