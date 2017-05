Hebammen zu finden wird immer schwieriger

Unterschiede in der Qualität?

Wo die Geburt stattfinden soll, ist eine sehr persönliche Entscheidung

Hinweise darauf, dass daher mehr Frauen ihre Babys auf Fluren oder in Krankenwagen auf die Welt bringen müssen, sieht das NRW -Gesundheitsministerium nicht. Generell schauten sich die Frauen in der Regel mehrere Kreissäle an - entschieden sich aber nicht immer für das Krankenhaus in der Nähe, sondern etwa für das mit dem angenehmsten Ambiente. Länger als 45 Minuten soll keine Frau in NRW bis in den Kreissaal unterwegs sein - das sei schon weniger als in vielen anderen Bundesländern.